LIVE – Bollettino oggi, sabato 25 giugno: contagi aggiornati in ogni regione

by Mattia Zucchiatti

La diretta del bollettino Covid di sabato 25 giugno 2022, con i dati aggiornati nelle ultime 24 ore in merito a nuovi casi, tamponi, ricoveri in terapia intensiva e decessi in ogni regione. Si rinnova l’opera di monitoraggio sui numeri della pandemia nel nostro paese, con il Ministero della Salute e l’ISS che ogni giorno forniscono dati per comprendere il diffondersi del virus. Sportface vi terrà aggiornati in tempo reale.

COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO

DATI NAZIONALI DI OGGI: Da comunicare

DATI NAZIONALI DI IERI: 55.829 nuovi contagi, 51 morti, 30.753 guariti, 45.335 tamponi molecolari, 225 in terapia intensiva

LOMBARDIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 8.302 nuovi contagi, 8 morti, 5.242 tamponi molecolari, 17 in terapia intensiva



PIEMONTE:

OGGI: Da comunicare

IERI: 2.561 nuovi contagi, 2 morti, 913 tamponi molecolari, 10 in terapia intensiva



EMILIA ROMAGNA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 4.774 nuovi contagi, 9 morti, 8.090 tamponi molecolari, 29 in terapia intensiva



VENETO:

OGGI: Da comunicare

IERI: 5.709 nuovi contagi, 5 morti, 6.992 tamponi molecolari, 12 in terapia intensiva



LAZIO:

OGGI: Da comunicare

IERI: 7.042 nuovi contagi, 3 morti, 4.536 tamponi molecolari, 54 in terapia intensiva



SICILIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 4.436 nuovi contagi, 8 morti, 2.978 tamponi molecolari, 24 in terapia intensiva



CAMPANIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 5.810 nuovi contagi, 8 morti, 3.431 tamponi molecolari, 21 in terapia intensiva



PUGLIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 3.244 nuovi contagi, 3 morti, 13.731 tamponi totali, 10 in terapia intensiva



TOSCANA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 3.359 nuovi contagi, 1 morto, 1.434 tamponi molecolari, 12 in terapia intensiva



CALABRIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 1.247 nuovi contagi, 1 morto, 4.660 tamponi totali, 6 in terapia intensiva



LIGURIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 1.277 nuovi contagi, 3 morti, 1.112 tamponi molecolari, 3 in terapia intensiva



SARDEGNA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 1.808 nuovi contagi, 1 morto, 5.903 tamponi totali, 8 in terapia intensiva



MARCHE:

OGGI: Da comunicare

IERI: 1.323 nuovi contagi, 0 morti, 3.187 tamponi molecolari, 3 in terapia intensiva



ABRUZZO:

OGGI: Da comunicare

IERI: 1.245 nuovi contagi, 1 morto, 1.064 tamponi molecolari, 4 in terapia intensiva



FRIULI VENEZIA-GIULIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 1.136 nuovi contagi, 0 morti, 2.711 tamponi molecolari, 5 in terapia intensiva



UMBRIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 976 nuovi contagi, 0 morti, 567 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



BASILICATA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 420 nuovi contagi, 1 morto, 188 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



MOLISE:

OGGI: 322 nuovi contagi, 1 morto, 563 tamponi molecolari, 2 in terapia intensiva

IERI: 282 nuovi contagi, 0 morti, 496 tamponi molecolari, 2 in terapia intensiva



VALLE D’AOSTA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 63 nuovi contagi, 0 morti, 278 tamponi totali, 0 in terapia intensiva



PROVINCIA DI BOLZANO:

OGGI: Da comunicare

IERI: 416 nuovi contagi, 0 morti, 331 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



PROVINCIA DI TRENTO:

OGGI: Da comunicare

IERI: 399 nuovi contagi, 0 morti, 92 tamponi molecolari, 0 in terapia intensiva