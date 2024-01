Zawiercie-Milano oggi in tv: orario e diretta streaming Playoff Cev Cup maschile 2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Aluron CMC Warta Zawiercie-Allianz Milano, partita dei Playoff della Cev Cup maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Roberto Piazza, dopo aver eliminato i greci del Thessaloniki, vanno a caccia di punti importanti in trasferta per avvicinarsi al passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è la compagine polacca, che ha superato agli ottavi i romeni del Craiova ed ora vuole sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista del ritorno in casa. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 di mercoledì 10 gennaio all’Arena Sosnowiec di Zawiercie, in Polonia. Ad arbitrare la sfida l’ucraina Volodymyr Paievskyi ed il bosniaco Jasmin Husejnovic. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Zawiercie-Milano degli spareggi della Cev Cup 2023/2024 di volley maschile.

CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

STREAMING E TV – La partita Zawiercie-Milano della Cev Cup maschile 2023/2024 non godrà di copertura televisiva in Italia né streaming. Sportface.it però vi terrà aggiornati con il risultato e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.