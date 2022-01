Volley, Vibo Valentia-Modena in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022

by Deborah Sartori

Davide Candellaro (Vibo Valentia), Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Tutto pronto per Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Leo Shoes PerkinElmer Modena, sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. La formazione di coach Baldovin torna in campo dopo quasi un mese di stop forzato causa Covid e incontra subito una temibile avversaria. I Canarini di Andrea Giani sono infatti reduci da una striscia di otto vittorie consecutive e vogliono altri tre punti per agganciare Civitanova e Trento alle spalle della capolista Perugia. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di giovedì 6 gennaio al PalaMaiata di Vibo Valentia. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, oltre a risultati e classifica aggiornati in tempo reale.