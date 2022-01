Volley, Verona-Padova in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022

by Deborah Sartori

Jacopo Cuttini (Padova), Superlega 2021/2022 - Foto: Legavolley

Tutto pronto per Verona Volley-Kioene Padova, sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Derby veneto con gli scaligeri di Stoytchev che vanno a caccia di punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Gli uomini di Cuttini invece proveranno a ripetere il netto 3-0 dell’andata in casa. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 22 gennaio all’AGSM Forum di Verona. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, oltre a risultati e classifica aggiornati in tempo reale.