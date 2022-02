Volley, Trento-Perugia in tv oggi: orario e diretta streaming gironi Champions League 2022

by Deborah Sartori

Kazyiski (Trento) contro il muro di Perugia, volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

Tutto pronto per Itas Trentino-Sir Safety Conad Perugia, sfida valevole per la terza giornata della Pool E di Cev Champions League 2021/2022 di volley maschile. Torna il derby italiano in Europa: in palio il primo posto del girone. Gli uomini di coach Lorenzetti infatti sono secondi in classifica, staccati di tre punti dai Block Devils e dunque con la possibilità di agganciarli con una bella vittoria sul campo di casa. La squadra di Grbic però non starà a guardare e proverà a ripetere il netto successo per 3-0 ottenuto contro Trento nella prima giornata. L’appuntamento è per le ore 19.30 italiane di giovedì 10 febbraio alla BLM Group Arena di Trento. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Discovery +, ma anche in diretta tv su Eurosport 2 (visibile anche su Sky Go e Tim Vision). In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale.