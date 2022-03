Volley, Trento-Milano in tv oggi: orario e diretta streaming semifinale Coppa Italia 2022

by Deborah Sartori

Alessandro Michieletto (Trento) in attacco, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Tutto pronto per Itas Trentino-Allianz Milano, semifinale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022 di volley maschile. Gli uomini di Lorenzetti, dopo aver superato ai quarti Monza con un secco 3-0, vuole proseguire l’avventura per giocarsi il primo trofeo del nuovo anno. Dall’altra parte della rete ci sarà però la formazione di coach Piazza, che vuole continuare a sognare dopo aver eliminato la forte Lube Civitanova. Chi avrà la meglio? L’appuntamento è per le ore 17.45 di sabato 5 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e la classifica aggiornata in tempo reale.