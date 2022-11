Volley, Trento: Lesione all’addome per Cavuto, lungo stop per lo schiacciatore.

Nel corso dell’allenamento alla vigilia della partita di Champions League contro i belgi del Menen, Oreste Cavuto ha riportato una importante lesione del muscolo obliquo interno dell’addome. Come evidenziano le prime diagnosi, lo schiacciatore dell’Itas Trentino dovrà restare fermo per un lungo periodo e, nel frattempo, verrà sottoposto a periodici esami strumentali per valutarne il completo recupero.