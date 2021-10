Volley, Trento: la fascia di capitano torna a Kaziyski dopo otto anni

by Sofia Cioli

Il PalaTrento - Foto Legavolley

Dopo otto anni la fascia di capitano di Trentino Volley torna ad essere indossata da Matey Kaziyski. Lo schiacciatore bulgaro aveva già ricoperto questo ruolo fra il 2009 e 2013 in ben 204 partite ufficiali. Nessun altro giocatore di Trentino Volley l’ha indossata così tante volte, e nessun altro ha mai alzato per primo così tanti trofei. “Vedere nuovamente la maglia numero 1 e la fascia di capitano di Trentino Volley indossate da Kaziyski sarà una grande emozione per tutti i tifosi, me compreso”, ha ammesso il presidente Diego Mosna.