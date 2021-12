Volley, Trento-Fenerbahce in tv oggi: orario e diretta streaming gironi Champions League 2022

by Deborah Sartori

Alessandro Michieletto (Trento) in attacco, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Tutto pronto per Itas Trentino-Fenerbahce HDI Istanbul, sfida valevole per la seconda giornata della Pool E di Cev Champions League 2021/2022 di volley maschile: ecco come vederla in tv e streaming. Gli uomini di coach Lorenzetti, dopo aver chiuso il Mondiale per Club al terzo posto, vanno a caccia dei primi punti in Europa. La formazione trentina è stata infatti sconfitta in tre set da Perugia nel derby italiano ed ora vuole la prima vittoria del girone contro la formazione turca. L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 16 dicembre alla BLM Group Arena di Trento. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO?

CALENDARIO POOL E: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in esclusiva su Discovery +, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale.