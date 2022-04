Volley, Trento-Civitanova a gara-5. Lorenzetti: “Mancato spunto nel terzo e quarto set”

by Michele Muzzarelli

Angelo Lorenzetti (tecnico Trento), Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Angelo Lorenzetti, coach dell’Itas Trentino, ha parlato nel post-partita di gara-4 di semifinale playoff che ha visto Trento uscire sconfitta in casa per mano della Cucine Lube Civitanova che ha così forzato la serie alla decisiva gara-5 in programma mercoledì nelle Marche. “In qualche momento importante del match ci è mancato lo spunto, non abbiamo eseguito al meglio la fase di cambiopalla – ha spiegato Lorenzetti – Sappiamo che di fronte abbiamo una grande squadra, i ragazzi sono stati bravi a combattere su ogni punto e reagire dopo una brutta partenza.” Adesso Trento tornerà al lavoro alla BLM Group Arena nel pomeriggio di oggi, per tornare a preparare gara-5.

