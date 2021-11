Volley, Taranto-Trento in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022

by Deborah Sartori

L'attacco di Gabriele Di Martino (Taranto), Superlega 2021/2022 volley - Foto Legavolley

Tutto pronto per Gioiella Prisma Taranto-Itas Trentino, sfida valevole per l’ottava giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. La neopromossa formazione tarantina vuole conquistare altri punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Dall’altra parte della rete ci sarà la forte formazione di coach Lorenzetti, che senza capitan Kaziyski ha rimediato una netta sconfitta sul campo di Modena nell’ultimo turno. L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 24 novembre al PalaMazzola di Taranto. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, oltre a risultati e classifica aggiornati in tempo reale.