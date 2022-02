Volley, Superlega 2021/2022: Modena si impone sul campo di Milano al tiebreak

by Andrea Bellini

Esultanza Modena, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

La cronaca di Allianz Milano-Leo Shoes PerkinElmer Modena, anticipo dell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. All’Allianz Cloud va in segna una partita molto spettacolare, in cui ad imporsi, al tiebreak, sono gli ospiti: 2-3 (25-21, 21-25, 21-25, 27-25, 10-15) il risultato finale.

IL REGOLAMENTO DELLA SUPERLEGA 2021/2022

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

LA PARTITA – Il primo set inizia con Patry subito efficace dal servizio con due ace, poi Piano trova un punto incredibile con la testa: Nimir lo colpisce mentre era abbassato, e la palla disegna una parabola perfetta che cade appena al di di là della rete nel campo di Modena (5-3). Piano prima e Patry poi guidano l’allungo di Milano, che manda in confusione anche Bruninho e Leal (15-10), fino al mani fuori trovato da Ishikawa (20-13). Modena trova una reazione con Ngapeth E. e Leal (20-16), ma la rimonta si chiude lì, con Milano che poi andrà ad aggiudicarsi il set.

Il secondo set vede un importante allungo di Modena dopo la parità sul 10-10. Nimir segna il 10-12, ma gli ospiti allungano fino al 12-16, siglato dal mani fuori trovato da Ngapeth. L’ace di Sala segna un incremento del vantaggio per Modena (13-19), ma Milano reagisce fino al 19-21 firmato dall’ace di Patry. Ma nel finire di set, Modena si ricompone e pareggia i conti. Nel terzo set, Modena trova subito un piccolo vantaggio (6-8), che aumenta dopo la doppia fischiata a Porro (7-10). Con il muro di Mazzone di Ishikawa, il vantaggio degli ospiti sale ancora (12-16), ma due punti consecutivi con l’ace di Patry e l’attacco di Jaeschke, entrambi su Rossini, riaprono il match (18-19), ma Modena si ritrova e chiude il set, passando in vantaggio.

Nel quarto set, un primo tentativo di break di Modena viene subito coperto da Milano, con il mani out di Chinenyeze che segna il +2, prima del pareggio firmato da Mazzone (10-10). Parità che persiste fino al 17-17, poi la super difesa di casa, conclusa con il muro di Ishikawa, vale il 20-17. L’ace di Sala vale la nuova parità (23-23), con Modena che ha anche un match point, vanificato dal tocco dell’asta da parte di Ngapeth E.. Poi il muro di Romanò su Nimir vale il set point Milano, capitalizzato dall’attacco di Mazzone che esce. Nel tiebreak, sale in cattedra Leal per Modena, che dal servizio mette in seria difficoltà la retroguardia milanese con un allungo subito importante (3-9). I padroni di casa, nonostante un tentativo di rimonta (7-11), soccombono dopo il servizio sbagliato da Porro e il match point, il secondo della partita, conquistato da Nimir. Chiude i conti l’errore in battuta di Ishikawa.