Volley, Superlega 2023/24: tonfo di Perugia in casa con Verona, la Lube vince a Taranto

Nel 18esimo turno di Superlega arriva una grossa sorpresa con la sconfitta interna di Perugia al tie break contro Verona (25-20 21-25 25-14 17-25 15-13 il punteggio finale). Continua così la serie positiva della formazione scaligera, ora al quinto posto in classifica, mentre la squadra umbra rimane seconda ma vede allontanarsi a 8 punti la capolista Trento. Al quarto posto della graduatoria c’è la Lube Civitanova, che parte male in casa di Taranto ma poi si risolleva e vince 3-1 (23-25 25-22 25-22 30-28). Altro risultato sorprendente è la vittoria di Padova, che al tie break supera Milano al termine di una gara tiratissima ed emozionante e trova così il sesto successo stagionale (25-23 22-25 25-22 21-25 18-16). Completa la giornata la netta vittoria 3-0 (25-18 25-18 25-21) di Modena in casa contro Cisterna.