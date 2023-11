Volley, Superlega 2023/24: Perugia vince di un soffio il big match con Piacenza, ok anche Trentino

Nel sesto turno della Superlega 2023/24 andava in scena il big match tra Perugia e Piacenza, che ha visto la squadra di casa imporsi in rimonta 3-2. La YouEnergy infatti parte fortissimo con un Gironi sugli scudi che non fa rimpiangere l’assenza di Romanò, e si aggiudica il primo set per 25-21. Anche nel parziale successivo gli ospiti partono a razzo con i due cubani Leal e Simon scatenati, Perugia non riesce a reagire e capitola. 25-20 e vantaggio per due set a zero per gli ospiti. Nel terzo set però la musica cambia e la Sir Safety trascinata dai due ucraini Semeniuk e Plotnitsky e da Solé accorcia facilmente sul 2-1. Il quarto set è equilibratissimo e finisce ai vantaggi, con Herrera che sale di livello e porta la gara sul 2-2. Anche nel tie break nessuna delle due squadre riesce a scappare e si arriva punto a punto fino alla fine. Per Piacenza emerge un Recine eccezionale, mentre Perugia risponde con il solito Semeniuk. A decidere l’incontro però sono due muri consecutivi di Solé, che consentono agli umbri di chiudere 20-18 e di mantenersi in seconda posizione solitaria in classifica.

Prima in classifica e ancora imbattuta è Trentino, che ha avuto la meglio su Monza per 3-1. Dopo la partenza ad handicap con il primo set vinto dagli ospiti, la formazione gialloblù infila tre parziali consecutivi e porta a casa il successo. Nelle altre due gare delle ore 18.00 vincono anche Milano e Cisterna. La formazione lombarda dopo aver perso il primo set in casa di Catania emerge alla distanza e chiude per 3-1 raggiungendo il secondo successo stagionale. Anche la Top Volley trova la seconda vittoria in rimonta: dopo essere andata sotto due set a zero sul campo di Taranto vince facilmente i successivi due per poi imporsi 17-15 al tie break. La squadra pugliese rimane così in fondo alla classifica a secco di vittorie.