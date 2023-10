Volley, Superlega 2023/24: Perugia sul velluto, Catania k.o. per 3-0

Tutto facile per la Sir Susa Vim Perugia, che nel posticipo del primo turno di Superlega supera 3-0 la Farmitalia Catania. Primo parziale che scorre via piuttosto veloce, con i padroni di casa che fanno la voce grossa a muro e in attacco sfruttano la grande varietà di soluzioni in loro possesso, con Giannelli a smistare tra i vari Flavio, Herrera e Leon su tutti. Il 25-15 con cui si chiude il primo set è esemplificativo del valore della squadra, e anche nella seconda frazione il copione non cambia. Perugia infatti conduce dall’inizio alla fine e sigilla il 25-18 che gli permette di salire 2-0. Nel terzo set Catania ci prova soprattutto con Randazzo e rimane incollata nel punteggio fino al 22-22, quando Plotnytskyi e Flavio chiudono definitivamente la contesa. La formazione guidata da Lorenzetti aggancia così in vetta alla classifica Piacenza e Modena, vincitrici anch’esse per 3-0 rispettivamente contro Padova e Civitanova.