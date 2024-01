Volley, Superlega 2023/24: Perugia piega la resistenza di una solida Monza e vince 3-0

Nel match di cartello di questa domenica di Superlega 2023/24 arriva il successo per la Sir Susa Vim Perugia, che batte la Mint Vero Volley Monza con un secco 3-0 frutto di tre 25-21. Nel primo set l’avvio è equilibrato, ma a metà parziale Perugia riesce ad avvantaggiarsi e a raggiungere un vantaggio di 6 punti. Plotnytskyi, Herrera e Semeniuk sono molto ispirati e riescono a bucare con costanza la difesa brianzola, riuscendo a chiudere 25-21 il primo set. Nel secondo set parte meglio Monza con Szwarc che trova un paio di schiacciate e porta avanti i suoi. La Vero Volley fa gara di testa ma non riesce mai ad andare oltre ai due punti di vantaggio. Ancora Plotnytskyi decide di prendere per mano i suoi e con una serie di attacchi vincenti manda in fuga gli umbri. Gli ospiti riescono a tornare fino a -3 grazie a Loeppky e Takahashi, ma alla fine soccombono nuovamente 25-21.

Nel terzo set il copione non cambia: Monza parte ancora meglio ma non riesce mai a trovare un allungo definitivo. Giannelli e compagni riescono a recuperare il piccolo svantaggio e il parziale prosegue in equilibrio quasi fino alla fine. Sul 18 pari Semeniuk trova due grandi attacchi in fila e Perugia riesce a scavare il solco anche nel terzo set per poi chiudere nuovamente con un 25-21. Nonostante il risultato netto, rimane buona la prova di Monza, che ha dovuto fare a meno di Cachopa e con uno Szwarc a mezzo servizio perché febbricitante. Perugia però è stata quasi impeccabile, cinica a sfruttare ogni minima occasione. I padroni di casa riescono così a scavalcare Piacenza e portarsi al secondo posto in classifica dietro alla capolista Trento. La Vero Volley invece rimane al sesto posto, a -2 da Milano quinta.