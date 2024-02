Volley, Superlega 2023/24: Monza fa l’impresa in casa di Piacenza, vittoria 3-2 al tie break

Il 18esimo turno di Superlega si apre con la vittoria della Mint Vero Volley Monza, che compie l’impresa e vince 3-2 al tie break in casa della Gas Sales Piacenza. Primo set ampiamente a tinte biancoblu, con Monza che dopo un inizio equilibrato mette la freccia. Szwarc è immarcabile e Cachopa lo cavalca con grande costanza e precisione, e ciò permette alla formazione di Eccheli di allungare sul +6 e poi chiudere 25-21 resistendo al tentativo di rientro finale della squadra di casa. Nel secondo set gli equilibri si ribaltano: Piacenza si scrolla di dosso la tensione del primo parziale e passa a condurre con Lucarelli e Romanò sugli scudi. Simon infila un paio di ace e il set si chiude 25-19 per la Gas Sales.

Nel terzo set partono forte i padroni di casa, ma Galassi e compagni riescono a rifarsi sotto quasi subito. La Vero Volley alza notevolmente il livello del suo muro e Piacenza ne risente sbattendoci sopra più volte. Leal ci prova per la Gas Sales ma non basta, Monza chiude 25-23 e sale sul 2-1. Nel quarto set cambia l’inerzia, con Leal sugli scudi che manda i suoi avanti comodamente. A metà parziale Monza riesce a rientrare fino al -1, prima di cedere nuovamente sotto i colpi di Lucarelli, che prende per mano i suoi e manda la sfida al tie break con il punteggio di 25-20. Nel tie break l’inizio ospite è sontuoso, con Maar e Loeppky che martellano al servizio e fanno 5-0. Piacenza prova a tornare sotto sul -3 ma è troppo tardi, Szwarc chiude 15-11 e regala il successo alla formazione brianzola.