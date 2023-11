Volley, Superlega 2023/24: Monza continua a volare. 3-1 in casa del Verona

Il Monza non vuole sapere di fermarsi ed infila un’altra vittoria rotonda, che vale tre punti pesanti. La vittoria arriva dopo una partita molto equilibrata con Verona, e dopo un terzo set che è stato lo snodo cruciale della partita. Grandissime prestazioni di parte di Galassi e di Takahashi che hanno condotto una super partita. Per Verona non basta il cuore.

Il primo set parte con un Verona che parte a mille e con la spinta del pubblico riesce a mettere dei punti di distanza importanti con il Monza. La squadra lombarda però non demorde e continua a spingere fino a quando si arriva alla parità e Galassi firma il sorpasso che vale il set. Verona capisce che è il momento decisivo del match e forse in parte della stagione ed è per questo che nel secondo set, più con il cuore che con altro riesce a portarsi a casa l’1-1. Il terzo set vede sempre i veneti in controllo, fino a quando, arrivati al 17-17 pari, è Monza, da squadra esperta che segna il sorpasso definitivo e che poi si dirà decisivo per le sorti della partita. Nel quarto, ed ultimo set, regna l’equilibrio fino al 12-12 quando Monza mette in atto l’affondo finale che gli consegnano il match, la vittoria e i tre punti totali. Per i brianzoli aggancio in classifica al Piacenza nei quartieri altissimi del campionato.