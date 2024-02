Volley, Superlega 2023/2024: Trento asfalta Monza, ok Milano e Verona

Nella giornata di oggi si sono giocati tre match del 17° turno di Superlega 2023/2024. Trento passeggia su Monza in trasferta e vince 25-12 25-17 25-17. Partita a senso unico dall’inizio alla fine con i ragazzi di Fabio Soli che sono stati in svantaggio solo in avvio di secondo set, 1-0 e 3-2. L’Itas vendica la sconfitta in Coppa Italia del 27 gennaio, 3-2 nelle semifinali, e conferma il primo posto in classifica con 16 vittorie e 1 ko per un totale di 46 punti. Monza resta settima a 25 punti. Successi agevoli anche per Verona e Milano, che nei propri palazzetti battono in tre set Padova e Catania. 25-19 25-23 25-20 il punteggio del derby veneto che permette alla squadra di Stojcev di staccare il Monza il classifica e di salire al sesto posto in solitaria con 28 punti. Padova resta 10ª punti. Dopo quattro sconfitte in fila, una in Coppa, una in Cev Cup e due in campionato, Milano torna a sorridere e difende il quinto posto agganciando anche la Lube a 29 punti. Catania sempre più ultimo con 5 punti.