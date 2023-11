Volley, Superlega 2023/2024: Milano sorprende Civitanova in casa, Padova si salva al tie-break con Latina

Milano sorprende Civitanova in casa nel match valido per la quarta giornata di Superlega 2023/2024. La Power Volley batte una spenta Lube 3-0, 25-21 27-25 25-21, e centra il primo successo stagionale, dopo le sconfitte con Latina, Piacenza e con Modena al tie-break. Si ferma Civitanova dopo il successo al quinto set su Perugia e la vittoria in casa di Padova. In classifica la Lube resta ferma al quinto posto a 5 punti, MIlano sale al decimo posto a 4 punti. Terza vittoria consecutiva per Monza, che passeggia su Taranto vincendo 3-0, 25-14 25-10 25-17. Tutto facile per i brianzoli, che salgono a 12 punti in 5 giornate con 4 vittorie una sola sconfitta, contro Perugia. Padova rischia ma batte Latina in casa al tie-break, 25-23 25-21 23-25 23-25 15-12. I veneti si trovano avanti di due set, ma subiscono la rimonta di Cisterna, che poi cede solo al quinto set alla squadra di Cuttini, che centra la seconda vittoria consecutiva al tie-break e sale all’ottavo posto a 4 punti. resta ferma a 5 Latina al sesto posto. Perugia torna a vincere dopo il ko contro la Lube e lo fa in casa contro Modena. La squadra di Lorenzetti vince in rimonta contro gli emiliani 14-25 25-18 25-20 25-18 e sale a 10 punti al terzo posto in classifica agganciando Trento. Ora Monza, con una partita in più giocata, dista solo 2 punti. Modena resta ferma a 4 punti al settimo posto.

RISULTATI E CLASSIFICA