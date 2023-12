Volley, Superlega 2023/2024: la Lube si butta via, Verona vince in rimonta al quinto set

Civitanova perde 3-2 in casa, 22-25 18-25 25-16 25-23 15-12, contro Verona nella prima partita dell’11ª giornata di Superlega 2023/2024. La Lube si butta letteralmente via sciupando un vantaggio di due set e perdendo il quarto set dal 23-21. Rimpianti anche nel tie break, dove Chinenyeze e compagni sono andati avanti 8-4 e poi 10-8 prima di cedere 15-12 alla squadra veneta. Verona blinda l’ottavo posto e sale a 14 punti a +4 sul Padova. Un solo punto per Civitanova, che resta al quinto posto con 19 punti in classifica.

