Volley, Superlega 2023/2024: l’Itas Trentino batte Civitanova 3-1, Piacenza cade anche a Verona

Turno infrasettimanale per la Superlega di volley con l’Itas Trentino che prosegue la sua marcia da semi-imbattuta in questo campionato, sconfiggendo per 3-1 (25-22, 19-25, 25-19, 25-21) la Lube Civitanova nel big match di ques’ottava giornata di ritorno grazie ai 23 punti di Michieletto. Dopo due sconfitte consecutive torna alla vittoria Perugia, che sempre in quattro set (19-25, 25-22, 22-25, 18-25) espugna Cisterna con i 20 di Leon e i 18 di Semeniuk. Continua invece il periodo no della terza forza del campionato, ovvero Piacenza: per la Gas Sales Bluenergy arriva il quarto ko nelle ultime cinque partite, dopo il 3-1 (25-22, 19-25, 25-19, 25-21) patito nella trasferta di Verona nonostante i 24 punti messi a referto da Leal.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Seconda affermazione di fila per Monza, che si aggiudica 1-3 (21-25, 23-25, 25-20, 16-25) il derby contro l’Allianz Milano grazie ai 22 a testa di Szwarc e Maar, mentre nelle due partite più lottate della serata Modena batte 3-2 (22-25, 25-19, 25-21, 25-27, 15-9) Taranto con 28 di Davyskiba e Padova – con 25 di Luca Porro – anche lei al tie-break ha la meglio 2-3 (23-25, 25-21, 20-25, 25-19, 11-15) contro la Saturnia Acicastello che resta a una sola vittoria in campionato.