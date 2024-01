Volley, Superlega 2023/2024: Civitanova al tie-break su Milano. Successi per Verona e Cisterna

Volge al termine la quindicesima giornata di Superlega 2023/2024 del volley maschile. Dopo il successo di Trento ai danni di Piacenza, nell’altro incontro ad alta quota di questo turno è la Lube Civitanova a prevalare su Milano. Match equilibrato e che termina al tie-break, dove Chinenyeze e compagni hanno la meglio per 15-12. Tra i protagonisti il solito Adis Lagumdzjia, autore di 18 attacchi punto. A Milano non bastano i 16 di Yuki Ishikawa.

Prosegue l’ottimo momento di Verona, che ottiene la sesta vittoria nelle ultime sette gare di campionato. Contro la Saturnia fanalino di coda della classifica finisce in quattro set per la formazione scaligera, che sale a quota 23 punti in classifica. In basso alla classifica vince anche Cisterna, che dopo aver perso il primo parziale rimonta Padova e si impone in quattro set.