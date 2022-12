Volley, Superlega 2022/2023: Verona rimonta Cisterna fuori casa e vince al quinto set

Partita combattutissima tra Cisterna e Verona nell’undicesima giornata di Superlega 2022/2023. A spuntarla è la squadra veneta che, sotto 2 set a 1, riesce a ribaltare i padroni di casa vincendo un match tiratissimo al quinto set, 13-25 25-23 25-20 20-25 13-15. Quarta sconfitta in fila per Cisterna che resta ferma ai margini della zona playoff in 7^ posizione con 15 punti. Seconda vittoria consecutiva per Verona che aggancia Trento al terzo posto in classifica.

Primo set subito in discesa per Verona che strappa in apertura conquistando 6 dei primi 7 punti. Cisterna prova a riavvicinarsi a metà set ma non riesce nel suo intento crollando a -8 sul 9-17 per gli ospiti. I ragazzi di Stojcev dominano e si portano avanti nel punteggio chiudendo 25-13.

Nel secondo set Cisterna reagisce al brutto primo set. La squadra di Soli mette a referto un parziale di 8-1. Verona non riesce a rientrare restando troppo distante dalla squadra avversaria. Cisterna cala nel finale facendo avvicinare gli ospiti fino al -1 sul 23-22. Verona paga il pesante parziale subito a inizio set perdendo 25-23.

Terzo set punto a punto con entrambe le squadre che provano ad allungare senza riuscirci. Molto equilibrio con Cisterna che trova massimo vantaggio, soli 3 punti, sul 21-18. I ragazzi di Soli sono più cinici nelle fasi più importanti e a sorpresa vincono il secondo set 25-20.

Nel quarto set Verona si porta subito in vantaggio di pochi punti. Cisterna resta in scia trovando il punto del pari sul 13-13. I ragazzi di Stojcev ritornano avanti e conquistano 9 dei successivi 13 punti. Verona torna in partita vincendo il set 20-25 costringendo Cisterna al quinto set.

Nel quinto e ultimo set Verona mette subito la testa avanti salendo sul 7-10. Cisterna rientra con un parziale di 3-0 e si porta anche in vantaggio sul 12-10. Si lotta punto a punto senza che una delle due squadre riesca ad allungare in maniera definitiva. Si arriva sul 13-13 e Verona da l’ultimo strappo vincendo gli ultimi due punti e chiudendo il match 2-3.