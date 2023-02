Volley, Superlega 2022/2023: Verona, Civitanova e Padova vincono al quinto set

I risultati dei match delle ore 18:00 per la nona giornata di ritorno della Superlega 2022/2023 di volley maschile. Grande spettacolo e grandissimo equilibrio nei tre match andati in scena, con le partite che si sono tutte decise al quinto set. La notizia del giorno è la vittoria della WithU Verona, che davanti al pubblico amico ha superato la Valsa Group Modena con i parziali di 25-19, 28-26, 19-25, 20-25, 15-10. Primi due set di altissimo livello per i veneti, che con personalità e percentuali mettono in difficoltà la squadra di Andrea Giani con un Mozic a tratti inarrestabile. I Canarini però reagiscono, dall’alto della seconda posizione in classifica, portandosi al tiebreak decisivo. Qui però Verona fa la differenza, sfruttando anche il clima caldissimo di un Pala Olimpia gremito. Gli scaligeri conquistano così due punti pesanti nella corsa al miglioramento della posizione nella griglia playoff.

Vittoria in piena rimonta invece per la Cucine Lube Civitanova, che ha sconfitto la Gas Sales Bluenergy Piacenza con i parziali di 18-25, 22-25, 25-23, 25-23, 15-13. Gli emiliani fanno la differenza con il servizio nei primi due parziali, soprattutto grazie a Lucarelli e Romanò, con il resto della squadra che concede davvero le briciole agli avversari. I padroni di casa invece sembrano faticare a entrare in partita ma con il passare dei minuti salgono i colpi, trovando anche aiuto negli errori avversari. Alla fine Piacenza paga anche l’infortunio alla caviglia occorso a Leal, nel tiebreak Civitanova vola sul 6-1 e sembra poter chiudere agevolmente salvo poi dover soffrire fino al 15-13 finale. Non fa eccezione anche la vittoria della Pallavolo Padova, che sempre in cinque set è riuscita a battere la Vero Volley Monza in trasferta con i parziali di 24-26, 25-17, 25-17, 20-25, 13-15 conquistando un successo prezioso nella lotta per la salvezza. Monza invece non chiude ancora i conti in ottica playoff.