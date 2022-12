Volley, Superlega 2022/2023: tutto facile per Padova, Siena ko in tre set

Tutto facile per Padova nel recupero della sesta giornata di andata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. I veneti di Jacopo Cuttini muovono la classifica con una vittoria perentoria davanti al pubblico di casa della Kioene Arena, dov arriva il quarto successo stagionale contro la Emma Villas Siena di coach Paolo Montagnani, che resta tristemente in coda alla graduatoria con appena tre punti. Si riapre dunque il campionato dei padovani, si complica maledettamente la corsa salvezza dei toscani. Punteggio finale di 3-0 (25-16, 25-20, 25-20).

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

Il primo punto è per i padroni di casa, quindi due errori consecutivi di Siena consentono ai veneti di scappare sul +4. Prende il largo Padova coi punti di un implacabile Saitta, poi i toscani accorciano ma senza andare oltre i sei punti di ritardo. Desmet e Petkovic commettono un paio di errori che tengono ancora nel parziale la Emma Villas, che però capitola sul 25-16 con Volpato e Crosato protagonisti nel finale di set. Dopo venticinque minuti è 1-0 facile per Padova, che è la prima a rompere gli indugi nel secondo set. L’avvio è equilibrato, poi Petric commette due errori madornali, Pinali pasticcia anche lui ed è 10-7. I due-tre punti di margine restano costanti per la squadra padovana, che allunga con due grandi punti del giapponese Takahashi: ci sono cinque palle set e alla seconda è 25-20. Nel terzo parziale ancora equilibrio in avvio e Siena che pare stavolta poter tenere botta. Desmet e Saitta portano a +3 i padroni di casa, ma ecco che ribalta tutto Finoli con tre ace di fila. E’ solo un fuoco di paglia per i senesi però, visto che Padova accelera di nuovo e chiude la pratica ancora sul 25-20.