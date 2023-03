Volley, Superlega 2022/2023: Trento vince in rimonta contro Padova, Monza si salva al tie break in casa di Modena

Oggi pomeriggio sono andati in scena i match validi per la 21ª giornata di Superlega 2022/2023.

Perugia torna al successo dopo aver subito la prima sconfitta stagionale nelle semifinali di Coppa Italia contro Piacenza, poi vincitrice in finale con Trento, e batte Taranto in trasferta 3-0, 25-22 25-19 25-19. Match mai in discussione con i ragazzi di Anastasi che hanno dominato dall’inizio alla fine confermando la leadership ormai inattaccabile in classifica.

Trento riparte dopo la sconfitta contro Piacenza in finale di Coppa Italia e batte in rimonta Padova in trasferta 3-1, 25-27 25-22 25-21 29-27. Match combattuto con i ragazzi di Lorenzetti che hanno salvato quattro set point nel quarto set per poi chiudere alla seconda occasione il match. Trento sale a 41 punti superando Modena che ha perso al tie break contro Monza. Padova resta ferma a 18 punti in 10ª posizione lontana dalla zona playoff.

Partita pazza a Modena con i padroni di casa che salvano due match point contro Monza nel terzo set e rimontano dal 2-0 fino ad arrivare al quinto set. Nel tie break i ragazzi di Giani sprecano due match point e cadono buttando via l’incredibile rimonta fatta, 25-23 25-18 28-30 18-25 18-16 il risultato finale a favore di Monza. Seconda sconfitta in fila per Modena, che guadagna un solo punto e sale a 40 punti subendo il sorpasso di Trento e vedendo avvicinarsi Civitanova, salita a 38 punti dopo il successo contro Milano. Monza sale a 30 punti consolidandola 7ª posizione e insidiando il 6° posto di Piacenza, sconfitta 3-0 da Latina.