Volley, SuperLega 2022/2023: Trento domina e vince in tre set contro Padova

Trento domina e batte in casa Padova 3 set a 0 (25-15 25-16 25-21). Coach Lorenzetti festeggia le 300 panchine in Superlega con il ritorno alla vittoria in campionato dei suoi ragazzi, che si rimettono in carreggiata dopo le due sconfitte contro Milano e Perugia. Partita a senso unico con Padova che paga i gravi problemi in ricezione e rimedia la quarta sconfitta in fila rimanendo ferma in 11^ e penultima posizione a 6 punti davanti al fanalino di coda Siena. Michieletto e compagni salgono a 19 punti in seconda posizione superando Modena e si portano -14 dall’imbattibile Perugia, oggi uscita indenne anche dalla trasferta di Taranto. La squadra di Lorenzetti tornerà in campo in SuperLega tra 15 giorni fuori casa contro il Siena il 18 dicembre. Padova cercherà di tornare alla vittoria nel match con Siena giovedì 8 dicembre alle 17.

Primo set a senso unico con Trento che entra subito in ritmo gara difendendo bene e contrattaccando con precisione. Michieletto e compagni non sbagliano mai in attacco salendo 12-6 nel punteggio. Male Padova in difesa, molto in difficoltà su tutti i fronti. Domina in lungo e in largo la squadra di coach Lorenzetti che chiude il set con un margine di 10 punti 25 a 15.

Nel secondo set si lotta di più nei primi punti con Padova che prova a restare in scia di Trento mantenendo un margine di 1 o 2 punti dalla squadra di Lorenzetti. I padroni di casa strappano sul 10-9 con un parziale di 11-4 che chiude mentalmente il set. Troppi i 5 ace concessi dalla difesa di Padova a cui si aggiungono 3 errori in battuta che consegnano anche il secondo set a Trento con un ampio margine di vantaggio 25-16.

Trento continua a dominare nel terzo set strappando in apertura salendo 10-5. Padova in costante difficoltà in ricezione e in battuta non riesce a rimanere in partita cercando di evitare un passivo troppo pesante. La squadra di Lorenzetti non mostra segni di cedimento e chiude il set 25-21.