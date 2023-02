Volley, Superlega 2022/2023: lo scontro salvezza va a Taranto, sconfitta Siena al tie-break

Nella partita valevole per la nona giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile, la Gioiella Prisma Taranto sconfigge al tie-break l’Emma Villas Aubay Siena. Lo scontro salvezza tra le due formazioni che occupano gli ultimi due posti della classifica, entrambe a quota 14 punti, va agli uomini di Vincenzo Di Pinto, reduci dalla sconfitta a Modena, che sfruttano il campo di casa per conquistare punti pesantissimi e salire a quota 16 punti agganciando Padova. Sconfitto con il punteggio di 3-2 (25-15, 23-25, 25-22, 23-25, 15-10) i toscani di Omar Pelillo a caccia del successo in trasferta, ma costretti ad accontentarsi di lasciare il PalaMazzola di Taranto con un punto in tasca.

CRONACA – Primo set dominato da Taranto, che può fare affidamento su un Lawani in gran forma e s’impone per 25-15. Nulla da fare per Siena, che dopo un paio di lunghezze di vantaggio in avvio esce di fatto dal campo e cede il passo agli avversari. Più combattuto il secondo set, in cui nessuna delle due squadre riesce ad andare in fuga e si arriva alle fasi calde con il punteggio in bilico. A fare la differenza è l’ingresso in campo di Raffaeli, che dà un grosso contributo a Siena e firma il muro decisivo per il 25-23.

Taranto torna a far bene nel terzo parziale, anche se nella prima metà deve faticare e si ritrova anche a -4. Un mini parziale nel segno di Lawani ridà però forza alla Gioiella Prisma, che ripristina la parità e poi si porta avanti nel momento decisivo. Il grande protagonista nel finale è Larizza, che traccia un solco tra le due squadre e regala un paio di punti decisivi ai suoi in vista del definitivo 25-22. Taranto sembra poter chiudere i giochi nella quarta frazione, ma nonostante l’ottimo avvio e anche un +5 si fa rimontare dagli avversari. Siena infatti ci crede e riesce a rimettere in piedi il set, vincendolo per 25-23. Si va dunque al tie-break, in cui la squadra di Di Pinto conduce fin da subito e riesce a prevalere meritatamente e agevolmente per 15-10 ottenendo un’importante vittoria.