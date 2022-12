Volley, Superlega 2022/2023: Piacenza vince ancora, battuto Verona in quattro set

La Gas Sales Bluenergy Piacenza si aggiudica lo scontro diretto della prima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile battendo in quattro set la WithU Verona (21-25, 25-23, 23-25, 23-25). Tre punti importanti per i biancorossi di Lorenzo Bernardi, che volano in seconda posizione a quota 22 staccandosi proprio dai veneti, quarti con 19 punti.

LA PARTITA – Primo break Verona nel primo set sul 4-2, ma con cinque punti consecutivi Piacenza vola sul 4-7 rimanendo in vantaggio fino al 12-12. Nuovo allungo degli ospiti sul 14-17 e biancorossi sempre avanti fino alla fine del parziale, chiuso sul 21-25. Altro set molto equilibrato, con le due formazioni che non sono riuscite ad andare oltre i due punti di vantaggio in una battaglia vinta sul finale da Verona, che chiude sul 25-23 rimettendo il numero dei parziali in parità. Botta e risposta tra le due squadre fino al 9-9 del terzo set. Break Piacenza sul 9-11 e di nuovo equilibrio sul 13-13, e a decidere il parziale è ancora la parte finale con i biancorossi che riescono ad avere la meglio sul 23-25. Grande battaglia anche nel quarto set, decisa sul finale dai quattro punti consecutivi di Piacenza dal 19-17 al 19-21 per il 23-25 conclusivo.