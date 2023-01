Volley, Superlega 2022/2023: Piacenza vince a Trento, dominio Milano a Siena

La Gas Sales Bluenergy Piacenza conquista una vittoria importantissima sul campo dell’Itas Trentino nella terza giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Primo set equilibrato; ospiti avanti dal fino all’11-11, reazione Trento fino al 18-18 ma è Piacenza ad aggiudicarsi il parziale con una bella parte finale chiusa sul 22-25. Reazione dei padroni di casa nel secondo set, sempre avanti dall’8-8 fino al 25-19 finale, e altro parziale equilibrato dove ad avere la meglio sono stati gli ospiti sul 19-25. Grande quarto set di Piacenza che domina fino al 20-20, rischia qualcosa sul finale ma riesce a chiudere i conti sul 21-25. Con questo successo gli emiliani agganciano proprio i ragazzi di Lorenzetti. a quota 25 punti in classifica.

Sono invece bastati tre set a Milano nella trasferta contro Siena. Ospiti avanti dall’1-1 del primo set fino al 15-25, mentre nel secondo set i padroni di casa hanno cercato di reagire dando vita ad una prima parte di parziale equilibrata, ma ancora una volta i lombardi hanno avuto la meglio sul 22-25. Parità sul 13-13 del terzo set, ma Milano avanti per tutta la parte finale fino al 15-25. Un ritorno alla vittoria per Milano, reduce da due sconfitte consecutive in Superlega.