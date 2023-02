Volley, Superlega 2022/2023: Perugia batte Trento al tiebreak, vince anche Modena

L’ottava giornata di ritorno della Superlega 2022/2023 di volley maschile ha visto andare in scena altri due match nel tardo pomeriggio e nella prima serata di oggi. La notizia del giorno è che la Sir Safety Susa Perugia ha bisogno del tiebreak per la prima volta in stagione: i ragazzi di coach Anastasi hanno infatti vinto 3-2 in casa dell’Itas Trentino, al termine di un match davvero spettacolare e di grande qualità. Arriva la vittoria numero 19 in campionato per Giannelli e compagni, che continuano la loro marcia di sole vittorie dopo aver archiviato la vittoria della regular season già da alcune giornate. Trento lotta con carattere, ma alla fine deve alzare bandiera bianca dopo essere stata la prima squadra ad aver trascinato Perugia al quinto set in questa stagione. Non bastano ai padroni di casa i 19 punti di Alessandro Michieletto e i 16 di Matey Kaziyski, mentre per Perugia ci sono i 25 punti di un grande Jaime Jesus Herrera e i 19 del solito Wilfredo Leon.

Vittoria in quattro set invece per la Valsa Group Modena, che al Pala Panini supera la Gioiella Prisma Taranto per 3-1 con i parziali di 25-22, 25-16, 20-25, 25-18. Un calo di tensione costa il terzo set ai ragazzi di coach Andrea Giani, il fanalino di coda della classifica ne approfitta ma poi deve comunque arrendersi alla maggiore qualità degli avversari, che trascinati dal trio Lagumdzija-Rinaldi-Ngapeth conquistano tre punti che valgono il secondo posto solitario in classifica approfittando della sconfitta di Trento.