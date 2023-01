Volley, Superlega 2022/2023: Perugia batte Modena 3-1 e vince la regular season con sei turni d’anticipo

Il big match del PalaSport G. Panini tra Valsa Group Modena e Sir Safety Susa Perugia va ai Block Devils di Andrea Anastasi. Nella partita valevole per la quinta giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile, Giannelli e compagni s’impongono per 1-3 (25-23, 23-25, 16-25, 18-25) e conquistano una vittoria da record, la sedicesima (su sedici) della regular season. Ciò vuol dire che, con 48 punti, Perugia vince aritmeticamente la regular season con sei giornate d’anticipo. Nulla da fare per gli uomini di Andrea Giani, secondi in classifica con 29 punti, che disputano due ottimi set prima di calare alla distanza. Settima sconfitta stagionale per i Canarini, raggiunti da Trento.

CALENDARIO 16^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024, VOLLEY: COME FUNZIONANO

CRONACA – Dopo un avvio equilibrato, Modena sale in cattedra e ottiene per prima il break, complice il sostegno del Pala Panini che si fa sentire eccome. Perugia appare sempre più in difficoltà, perciò la squadra di casa ne approfitta e vola fino a un massimo di +6. La Sir però non molla e lentamente accorcia le distanze, ricucendo il gap sempre di più. Un attacco di Lagumdzija regala tre set point a Modena, ma gli ospiti annullano i primi due. La chance si presenta anche sul terzo, ma al termine di un punto equilibrato Rychlicki sbaglia l’attacco e regala la frazione ai Canarini per 25-23.

Nel secondo set è invece Perugia a tentare subito la fuga, ma nonostante quattro lunghezze di vantaggio il gap viene ricucito dalla squadra di casa. La seconda metà del parziale è quindi caratterizzata da tanti alti e bassi, con le squadre che si alternano al comando. Modena sembra piazzare la zampata decisiva con il break sul 22-20, ma Anastasi chiama un time out e Wilfredo Leon sale in cattedra con il servizio. Quattro punti di fila in favore dei Block Devils ribaltano completamente l’inerzia del parziale e premiano Perugia, capace d’imporsi per 25-23 grazie all’attacco finale di Solé. Parità dunque ripristinata nonostante Modena abbia poco da recriminare per come ha giocato questo set.

A senso unico il terzo parziale, in cui la Sir riesce a confermare una certa intensità esprimendosi ad alti livelli, mentre Modena accusa un crollo verticale. Gap fin da subito particolarmente significativo, con gli ospiti che arrivano a doppiare la squadra di Giani (14-7). Modena non molla e, trascinata dal suo pubblico, tenta di accorciare le distanze, anche grazie al neo entrato Sala. Perugia tuttavia non mostra alcun segno di cedimento e amministra il vantaggio fino a fine set. Sarà 25-16 il punteggio con cui terminerà la frazione, dominata in lungo e in largo dai ragazzi di coach Anastasi.

Il copione del quarto set è molto simile e, nonostante Modena sia comando nelle battute iniziali, Perugia non impiega molto tempo prima di rimontare lo svantaggio e riportarsi avanti. In totale controllo delle operazioni, i Block Devils tengono a debita distanza gli avversari e avanzano a velocità di crociera. Merito del solito Leon, ma anche di una squadra che funziona a meraviglia e che in stagione non ha ancora sbagliato un colpo. Modena ci prova fino all’ultimo con N’Gapeth, ma a imporsi è la squadra ospite per 25-18.

PADOVA-TARANTO 3-0: Nell’altro match di giornata delle ore 18, Padova ha conquistato tre punti importanti tra le mura amiche. Vinto lo scontro salvezza contro Taranto con un comodo 3-0 (25-21, 25-21, 25-20). Grazie a questo risultato, i veneti salgono a quota 14 punti, scavalcando proprio Taranto e abbandonando il penultimo posto.