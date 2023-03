Volley, Superlega 2022/2023: Perugia batte Civitanova e chiude imbattuta, Siena retrocede

Va in archivio anche il ventiduesimo ed ultimo turno di stagione regolare per la Superlega 2022/2023 di volley, che ora si prepara alle emozioni dei playoffs. La Sir Safety Susa Perugia chiude una regular season straordinaria e lo fa da imbattuta, con ventidue successi in altrettanti incontri. Nulla da fare anche per la Lube Civitanova, costretta ad arrendersi quest’oggi con un netto 3-0 (25-16, 25-19, 25-20) sotto i colpi di Herrera, Solè e Semeniuk. La prima classifica dovrà vedersela contro Milano nel primo turno di playoffs, mentre per Civitanova ci sarà l’ostacolo Verona.

Il big match di giornata era quello tra Trentino e Modena, che si contendevano il secondo posto in classifica. Anche in questo caso però non c’è stata storia, con Lavyiski, Lavia e compagni in grado di chiudere 3-0 (25-18, 25-20, 25-22) senza alcun patema. Alla formazione di Angelo Lorenzetti bastavano due set per mettere in cassaforte la seconda piazza e una volta conquistati si è dato spazio alle seconde linee che erano state meno impiegate nell’arco di questi mesi.

C’era poi da definire la lotta retrocessione, con Siena che era chiamata a vincere contro Monza e allo stesso sperare in un ko di Taranto a Milano. La sconfitta, anche in questo caso netta per 3-0 (25-21, 26-24, 25-18) è arrivata per i pugliesi, ma i senesi non sono riusciti ad approfittarne, cadendo contro i brianzoli anch’essi per 3-0 (25-19, 25-22, 25-22) e chiudendo la loro stagione con solamente cinque successi. Per Siena c’è la retrocessione in A2.

Infine è arrivato il successo per 3-1 (25-15, 18-25, 25-21, 25-21) di Piacenza, che affrontava un Padova già salvo e senza più nulla da chiedere al suo campionato. Con questo risultato la Gas Sales Bluenergy difende il sesto posto sul Monza.