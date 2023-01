Volley, Superlega 2022/2023: Perugia ancora imbattuta, Padova batte Cisterna al quinto set

La Sir Safety Perugia non si ferma più. I ragazzi di Anastasi battono in tre set la WithU Verona nella 14esima giornata della Superlega 2022/2023 e rimangono imbattuti salendo a quota 42 punti in classifica. Partenza a tutta degli ospiti che volano subito sullo 0-5 in un primo set senza storia, dominato e portato a casa da Perugia sul 17-25. Reazione dei padroni di casa nel secondo parziale dove rimangono avanti dal 5-5 al 13-13, con i Block Devils tornano a dominare chiudendo ancora i conti sul 17-25. Verona insegue Perugia all’inizio di un terzo set ancora giocato alla grande dai perugini, che chiudono rapidamente con ben nove punti di vantaggio sul 16-25.

Grande vittoria in rimonta per Padova, che sul terreno di casa ha sconfitto Cisterna al quinto set. Dopo essersi ritrovati in svantaggio sul 3-1 all’inizio del primo set, gli ospiti mettono a segno sette punti consecutivi volando sul 3-7 e rimanendo avanti fino alla fine del parziale, chiuso sul 17-25. Equilibrata la prima metà del secondo set, dove ancora una volta Cisterna è riuscita ad imporsi rimanendo in vantaggio dal 14-14 al 19-25, e nel finale del terzo set Padova reagisce riuscendo ad avere la meglio sul 25-21. I padroni di casa riescono a pareggiare i conti conquistando 25-20 il quarto set, dove sono sempre rimasti in vantaggio, e nel quinto set hanno la meglio sul finale sul punteggio di 15-12.