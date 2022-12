Volley, Superlega 2022/2023: Modena sbanca Monza, 3-1 e secondo posto in classifica

La Valsa Group Modena soffre, ma rispetta il pronostico della vigilia e sconfigge in quattro set la Vero Volley Monza. Termina con il punteggio di 1-3 (25-22, 22-25, 23-25, 20-25) la partita valevole per la decima giornata di andata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile, in cui i Canarini di Andrea Giani centrano un successo che gli consente di rimanere in scia a Perugia e Trento. Non riescono a sfruttare il campo di casa invece i brianzoli di Massimo Eccheli, che mancano l’appuntamento con la quinta vittoria stagionale che avrebbe permesso loro di risalire la classifica.

LA PARTITA – Primo set molto equilibrato, in cui nessuna delle due squadre riesce ad allungare più di tanto. Il massimo vantaggio è un +3 per Monza, ma si arriva alle fasi calde del parziale con la parità che regna sovrana. Nel finale, però, Modena si disunisce e cede il passo agli avversari che, trascinati dal finlandese Marttila, s’impongono per 25-22. I brianzoli si comportano bene anche nella seconda frazione, portandosi subito avanti e non lasciandosi abbattere neppure da un parziale di 5-0 in favore degli avversari. Nel momento delicato, però, Ngapeth sale in cattedra e dimostra perché è l’unico giocatore in campo ad aver già raggiunto la doppia cifra in termini di punti. Monza ci prova fino alla fine, ma stavolta il 25-22 è per gli ospiti.

Rocambolesco invece il terzo set, dove l’inerzia del match è nettamente dalla parte di Modena, forte del secondo set vinto. Gli uomini di Giani appaiono in totale controllo delle operazioni e si portano addirittura sul +5, con Monza che sembra un pugile ad un passo dal ko. Il colpo decisivo, però, Modena non riesce a sferrarla e consente agli avversari di rientrare nel set. La squadra di Eccheli ribalta la situazione arrivando fino al +2, ma giunti nelle fasi calde è tutto in bilico. Ad indirizzare il set è il duo Ngapeth-Lagumdzija, che regala un set point a Modena, mettendo spalle al muro gli avversari, i quali poi commettono un errore nel momento chiave. E’ 25-23 per i Canarini! A senso unico, infine, il quarto set, in cui Monza perde subito terreno dagli avversari ed appare in grande difficoltà fin da subito. Modena, memore delle difficoltà della frazione precedente di gestione del vantaggio, non corre rischi e vola sul +10. Nel finale però rischia, spegnendo la luce troppo presto, e vede Monza tornare a -3. I Canarini riescono comunque a prevalere per 25-20.