Milano batte Trento nella sfida valida come anticipo della nona giornata di andata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Bella e importante vittoria per gli uomini di coach Piazz, che sovverte il pronostico e gioca una partita di grande attenzione ed efficacia, battendo una Itas Trentino che appare in alcuni momenti affaticata e poco lucida. Una successo in quattro set, per l’Allianz, che si impone per 20-25, 25-21, 15-25, 22-25.

LA PARTITA – L’avvio di Milano è convincente, ed è soprattutto merito del muro: sono quattro in pochi minuti, che valgono il 6-10. Trento fatica a trovare contromisure alla contraerea meneghina, e dopo l’errore di Kaziyski arriva anche l’ace di Vitelli che vale l’allungo decisivo per la vittoria del primo parziale. L’avvio di secondo set è molto equilibrato, prima del primo break ancora di marca Allianz, con Melgarejo, alimentato da Ishikawa e Patry (5-9). A questo punto, arriva la grande reazione dell’Itas, che con un parziale di 7-0 trova addirittura il sorpasso (13-11). Ishikawa, con due punti consecutivi, prova a tenere vivo il set (17-14), ma i padroni di casa pareggiano il conto dei parziali.

Il terzo set è invece un assolo di Milano. Vitelli, Patry e Porro sono tra i protagonisti nel 4-12 iniziale che indirizza inevitabilmente il set. Trento non può che limitarsi ad una timida reazione con i muri di Lisinac e Kaziyski (7-12), ma l’Allianz non si fa sorprendere e chiude con dieci punti di vantaggio. Il terzo set è, infine, molto equilibrato, con continui scambi di leadership ma senza andare oltre i due punti di vantaggio (a parte Trento nel 6-4 iniziale). Dal 19-18, Ishikawa si scatena e indirizza il match: tre i punti consecutivi del giapponese, supportato da un’ottima difesa. Sarà poi Melgarejo a chiudere i conti, certificando i tre punti dei meneghini.