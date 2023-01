Volley, Superlega 2022/2023: colpo Taranto, Verona battuto in tre set

Taranto batte Verona nella partita valevole per la quarta giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Successo fondamentale per gli uomini di Di Pinto, che trovano tre punti importantissima in ottica salvezza contro un’avversaria di livello: 3-0 (25-22, 25-22, 25-20) il risultato finale.

LA PARTITA – Il Verona parte bene, e con Mozic e Keita trova il primo allungo, fino al +4 (2-6). I pugliesi però si riorganizzano, trovando prima il pareggio e poi il vantaggio con Larizza, incrementato dall’ace di Alletti e i due consecutivi di Loeppky (21-15). A questo punto, Taranto ha un momento di difficoltà, facendosi annullare molti set point, e alla fine è Falasch a togliere i suoi dall’imbarazzo. Il secondo set vede continui ribaltamenti di risultato, ma sembra essere Verona a trovare il break decisivo nella parte finale di set (18-20). Taranto rientra benissimo dal time out e con quattro punti di fila ribalta le sorti del set, prima del mani out decisivo trovato da Loeppky.

Taranto parte benissimo nel terzo set, arrivando rapidamente ai quattro punti di vantaggio dopo il muro di Larizza (9-5). Un vantaggio che viene mantenuto nel corso del set, messo in pericolo solo dal turno al servizio di Keita, che trova un ace (17-15). Taranto però mantiene il controllo del match, grazie all’apporto sia in difesa che in attacco di Antonov, di sicuro tra i migliori del match.