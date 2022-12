Volley, Superlega 2022/2023: Civitanova vince facile contro Siena nel recupero dell’ottava giornata

Civitanova domina contro Siena nel recupero dell’ottava giornata di regular season di Superlega 2022/2023. Zaytsev e compagni vincono un primo set combattuto per poi dominare i successivi due chiudendo il match 25-23 25-11 25-18. Si completa così il quadro delle prime 8 classificate che andranno a comporre il tabellone dei quarti di Coppa Italia, in programma tra il 28 e il 29 dicembre. In questa due giorni di volley si affronteranno Perugia e Cisterna (1^ e 8^ in classifica) e Verona e Piacenza (4^ e 5^) nella parte alta di tabellone. Nella parte bassa Modena se la vedrà con Trento (3^e 6^) e Civitanova affronterà Milano (rispettivamente 2^ e 7^). Per quanto riguarda il campionato, la squadra di Blengini tornerà in campo il 26 dicembre alle 18 in trasferta a Padova. Siena sarà impegnata nella trasferta proibitiva di Perugia.

Primo set combattuto con Civitanova che parte forte conquistando 6 dei primi 8 punti. Siena reagisce e trova il pareggio sull’8-8. Set combattuto con la Lube che riesce a prendere un margine di pochi punti che la squadra di Blengini mantiene fino alla fine chiudendo il primo set 25-23.

Anche nel secondo set Civitanova parte forte. Questa volta i ragazzi di Blengini riescono a tenere a distanza Siena mettendo a referto 10 dei primi 15 punti. I padroni di casa mantengono e aumentano il margine trovando il massimo vantaggio di 10 punti sul 17-7. Zaytsev e compagni continuano a dominare e chiudono il secondo set 25-11.

Terzo set sullo stesso filone del secondo. La Lube si porta avanti di 3 punti sul 10-7 mantenendo il vantaggio per tutto il set. La squadra marchigiana vince anche il terzo parziale senza particolari difficoltà chiudendo il match in tre set 25-23 25-11 25-18 completando il quadro delle prime 8 in classifica.