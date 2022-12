Volley, Superlega 2022/2023: Civitanova vince ancora, battuto Taranto in tre set. Bene anche Modena

Tutto facile per la Cucine Lube Civitanova, che si impone in tre set nella prima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile contro il Gioiella Prisma Taranto. Inizio del primo parziale combattuto, con i padroni di casa che firmano il break sull’11-9 rimanendo avanti fino al 25-20 finale. I ragazzi di Blengini sono in vantaggio anche per tutta la prima parte del secondo set fino al pareggio degli ospiti sul 16-16, ma riescono ad avere la meglio sul finale chiudendo sul 25-22. Grande battaglia nel terzo set: dal 4-4 la Lube è avanti fino al 17-17, con Taranto che trova il break sul 19-21 ma si fa recuperare sul 24-24 dando vita a una fase finale spettacolare, con Civitanova che riesce ad imporsi sul 33-31. Per la Lube si tratta della sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League.

Vittoria in tre set anche per Modena sul terreno di casa contro Padova. Dopo un inizio di primo set equilibrato fino all’11-11, le modenesi allungano sul 14-11 e rimangono avanti fino al 23-23, riuscendo a chiudere i conti sul 25-23 con due punti consecutivi sul finale. Altro inizio di parziale equilibrato nel secondo set fino all’8-8, e questa volta Modena rimane avanti fino alla fine (25-20), mentre nel terzo set è in vantaggio dal 5-5, si fa recuperare sul 15-15 e firma una bella parte finale grazie alla quale riesce a chiudere i conti sul 25-23.