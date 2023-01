Volley, Superlega 2022/2023: Cisterna vince un match folle al tie-break contro Trento

Clamorosa vittoria della Top Volley Cisterna contro l’Itas Trentino, nella partita valevole per la quarta giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Serata incredibile al Palasport di Cisterna di Latina, dove la squadra di casa si aggiudica uno dei match più lunghi di tutto il campionato (2h51′) con il punteggio di 3-2 (25-21, 25-22, 24-26, 35-37, 15-13). Gli uomini di Fabio Soli conquistano la settima vittoria stagionale e difendono la sesta posizione in classifica. Fermata grazie a una prestazione super la squadra di Angelo Lorenzetti, terza con 25 punti, che si arrende solo al tie-break e dopo aver annullato la bellezza di otto match point. MVP il croato Petar Dirlic.

CRONACA – Partenza a rilento di Trento, che fatica nei primi due set e non riesce a tenere il passo di Cisterna, che contro le grandi si esalta. La squadra di casa conquista il primo parziale per 25-21 e il secondo per 25-22, ma non riesce a trovare il colpo del ko nel terzo. Nonostante un grande equilibrio e un finale punto a punto, a spuntarla è l’Itas per 26-24, riaprendo la gara.

Il vero psicodramma si consuma però nella quarta frazione, in cui Cisterna spreca ben sette match point. Trento non è da meno e fatica parecchio per concretizzare un set point. Ci riesce solamente sul 37-35, portando a casa un set senza senso che manda in visibilio gli spettatori, sia quelli presenti allo stadio che quelli che seguono il match dietro uno schermo.

Si va dunque al tie-break, come nel match d’andata, dove a regnare è sempre l’equilibrio. Con il passare dei minuti a emergere è Cisterna, che si issa addirittura sul +4. Trento però non molla e, complici un paio di video check favorevoli, si rifà sotto fino al -1. Dopo aver fallito altri due match point (per un totale di otto), la Top Volley riesce però a conquistare la vittoria e agguantare una vittoria nel complesso meritata.