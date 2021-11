Volley, SuperLega 2021: tutto facile per la Lube, demolita Monza in tre set

by Enrico Ricciulli

Robertlandy Simon (Lube Civitanova), Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Tutto facile per la Lube Civitanova, di scena a Monza per l’anticipo dell’undicesima giornata della SuperLega 2021 di volley. I marchigiani prevalgono nettamente in tre set (25-21, 25-17, 25-16) ed agganciano gli stessi lombardi al primo posto della classifica. Tutto facile per gli ospiti, che conquistano fuori casa la terza vittoria consecutiva. I padroni di casa riescono ad impensierire la Lube solamente nel primo set, prima di uscire dal match sotto i colpi di Juantorena e compagni. Nell’altra sfida della serata bene la sopracitata Trentino, che non ha avuto problemi a regolare Ravenna in tre set (25-23, 25-16, 25-12). Per gli ospiti si tratta della seconda vittoria consecutiva, quella che vuol dire primo posto in classifica proprio insieme ai marchigiani e a Monza.

IL MATCH – Il primo set è equilibrato. I padroni di casa sono costantemente in svantaggio ma in un modo o nell’altro riescono a rimanere agganciati nel punteggio. Verso la fine del parziale sono decisive alcune giocate singole dei marchigiani, che con Juantorena e Lucarelli s’impadroniscono della frazione (25-22). Nei successivi due set la partita finisce sostanzialmente. I lombardi sembrano non avere armi a sufficienza per contrastare la potenza degli attacchi ospiti ed alla fine il passivo è decisamente pesante nel secondo parziale (25-17). Nel terzo tutto potrebbe far presagire ad una reazione da parte dei padroni di casa ma invece è ancora la Lube a comandare nettamente le operazioni. Finisce addirittura 25-16 per i marchigiani, una lezione forse troppo pesante per la squadra di casa.