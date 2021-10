Volley, Superlega 2021/2022: vittoria casalinga per Trento, Lube sconfitta in quattro set

by Sofia Cioli

Alessandro Michieletto (Trento) in attacco, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Vittoria casalinga per la Itas Trentino, che nella sfida contro la Cucine Lube Civitanova, valida per la terza giornata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile, si è imposta per 3-1 (25-16, 21-25, 25-11, 26-24). Primo set dei padroni di casa, ma gli ospiti pareggiano immediatamente i conti conquistando il secondo parziale. Terzo set dominato da Trento che ha la meglio anche in un grandissimo ed equilibrato ultimo set.

LA PARTITA – Dopo un 3-3 iniziale, Trento allunga riuscendo a raggiungere gli otto punti di vantaggio sul 20-12 con cinque punti consecutivi. Grande finale dei padroni di casa che chiudono sul 25-16 un primo set dominato. Ma la Luba si riprende alla grande rimanendo in vantaggio per tutto il secondo set, chiuso sul 21-25. Nel terzo parziale Trento passa dal 7-5 all’11-5 conquistando subito un bel margine di vantaggio, e altri sette punti consecutivi dal 17-9 al 23-9 gli consentono di chiudere in serenità tornando in vantaggio (25-11). E in un quarto set equilibratissimo, i padroni di casa hanno la meglio ai vantaggi chiudendo sul 26-24.