Volley, Superlega 2021/2022: Verona show, ma Modena passa al quarto set

by Deborah Sartori

Esultanza Modena, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

La Leo Shoes PerkinElmer Modena vince 3-1 (25-21, 27-25, 28-30, 25-21) sul campo di Verona Volley nella sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Partita spettacolare e molto combattuta all’AGSM Forum, con i padroni di casa che con un’incredibile rimonta vincono il terzo set e allungano la partita. I Canarini però fanno valere la loro esperienza nel quarto set, dove allungano nel momento decisivo e si portano così a casa i tre punti. Di seguito, la cronaca della partita.

LA PARTITA – Verona inizia alla grande (3-1), ma i Canarini reagiscono immediatamente e con l’ave di Bruno completano il sorpasso (6-7). Gli scaligeri rispondono (9-8) ma Modena sale di ritmo (9-12) e prova a scappar via (10-15). Verona recupera un punto alla volta (17-19), ma la formazione ospite non si fa sorprendere (18-23) e conquista la prima frazione senza troppe difficoltà (21-25). Nel secondo set Modena prova subito a scappar via (0-3), ma Verona non si scoraggia e con una grande Mozic ristabilisce la parità (5-5). Gli scaligeri prendono in mano il gioco e con l’ace di Spirito (11-7) si caricano di entusiasmo (14-9). Modena fatica a recuperare (18-14) ma si riavvicina (19-18). Mozic e Jensen tengono in vantaggio i padroni di casa (22-19) ma i due ace consecutivi di Leal riportano avanti Modena (22-23). L’errore di Ngapeth serve il set ball a Verona (24-23), ma il francese si riscatta e rinvia tutto ai vantaggi (24-24), dove l’ace di Bruno e l’attacco di Ngapeth chiudono il set (25-27).

Il terzo set inizia all’insegna dell’equilibrio (8-7) ma Verona trova l’allungo (11-8). Modena recupera e pareggia i conti sfruttando l’errore in attacco di Asparuhov (13-13), poi Mazzone trascina i Canarini al sorpasso (15-16). Nel finale gli scaligeri perdono contatto contro una Modena che non sbaglia più nulla (19-22) e sembra ormai ad un passo dal set (21-24). Il video-check vinto da Stoytchev però rilancia Verona (22-24), che con un muro firma il 24-24 che rinvia tutto ai vantaggi. Mozic si galvanizza e poi ci pensa Cortesia a firmare il punto che vale il set (30-28). Nel quarto set la lotta riprende punto a punto (5-5), Verona prova a sfruttare l’entusiasmo per scappar via (9-6), ma Modena risponde (14-15). Gli uomini di Giani trovano il doppio vantaggio (17-19) e sfruttano il calo di rendimento degli avversari (20-23) per chiudere la partita (21-25) e prendersi i tre punti.