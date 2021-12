Volley, Superlega 2021/2022: Trento travolge Cisterna in tre set

by Deborah Sartori

Esultanza Itas Trentino, volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

L’Itas Trentino travolge 3-0 (25-15, 25-14, 25-22) la Top Volley Cisterna nella sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. La formazione di coach Lorenzetti, nonostante il tour de force al Mondiale per Club e in Champions League, approccia nel modo giusto la partita, mantenendo sempre il pallino del gioco. La squadra di Fabio Soli non riesce mai realmente a mettere pressione ai padroni di casa e cede al terzo set, rimanendo a bocca asciutta. Trento invece conquista tre punti importanti per rimanere in quota in classifica. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Cisterna inizia bene (2-3), ma ben presto emerge la superiorità tecnica di Trento (6-4). Capitan Kazyskyi non sbaglia nulla e trascina l’Itas (19-11), mentre Cisterna fatica a trovare spazi (21-14) e cede nel primo parziale con un eloquente 25-15. Nel secondo set Trento riprende da dove aveva lasciato (4-2), costringendo subito la formazione di Soli ad inseguire (8-6). Cisterna prova a rimanere a contatto (14-10) ma Sbertoli ha ampia scelta in attacco (18-11) e Trento si fa sentire anche a muro (22-14), andando a chiudere rapidamente anche la seconda frazione. Cisterna ci riprova nel terzo set (1-2), ma i trentini prendono subito in mano il gioco (11-7) e provano a scappar via (12-9). Gli ospiti provano a ricucire (14-12) ma vedono respingere ogni tentativo di rimonta (17-14). Trento allunga nel finale (22-17), si fa recuperare qualche punto (24-22) ma un’incomprensione nella metà campo ospite regala una netta vittoria all’Itas (25-22).