Volley, Superlega 2021/2022: Trento torna alla vittoria, battuto Taranto in tre set

by Antonio Sepe

Itas Trentino, Mondiale per Club 2021 volley - Foto: Gustavo Rabelo/BHFOTO

Nella sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile, l’Itas Trentino passeggia contro la Gioiella Prima Taranto. Gli uomini di Lorenzetti bissano il successo dell’andata contro l’ostica formazione di Di Pinto e lo fanno con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-19, 25-14). Dopo due sconfitte, Trento torna alla vittoria e sale a 42 punti. Terzo ko di fila invece per i pugliesi, sempre in zona retrocessione.

CRONACA – Avvio di match estremamente equilibrato, in cui le due squadre avanzano punto a punto fino al 13-13. Il primo allungo lo mette a segno Trento, che prende in mano le redini del set e si issa sul +5, massimo vantaggio. Alla fine saranno però tre i punti a separare i due club per il 25-22 finale. Nel secondo parziale, invece, Trento va a folate alternando momenti ottimi ad altri in cui si rilassa un po’ troppo. Gli ospiti però non riescono ad opporre resistenza e si disuniscono. Costretti ad inseguire, non riescono a contenere la furia di Lavia e compagni e capitolano per 25-19. Da segnalare l’ottima prova dello schiacciatore Kaziyski, decisivo. Infine, a senso unico la terza frazione, dove la squadra di Lorenzetti domina dall’inizio alla fine e dilaga, prevalendo con un severo 25-14.