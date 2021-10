Volley, Superlega 2021/2022: Taranto sbanca Ravenna in tre set

by Deborah Sartori

Consar Ravenna - Foto Profilo Facebook LegaVolley

La Gioiella Prisma Taranto vince 3-0 (25-18, 25-22, 25-19) in casa della Consar RMC Ravenna nell’anticipo della seconda giornata di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Troppa confusione per la squadra di Zanini, che spreca nei momenti decisivi e non sfrutta gli errori degli avversari. La formazione tarantina infatti non è perfetta, specie nel secondo set, ma riesce ad essere più cinica e conquista così la prima vittoria stagionale. Tre punti dunque per Taranto in una sfida che ha già sapore di salvezza, mentre Ravenna rimane ferma a zero punti. Di seguito la cronaca del match.

LA PARTITA – Avvio di match piuttosto equilibrato, con Taranto che riesce a raddoppiare (5-7), ma i padroni di casa rispondono (8-8) e si portano in vantaggio (10-9). Poi però arriva la reazione degli ospiti (10-12), che incrementano (13-17) e allungano (16-23) fino al 18-25 che chiude il primo parziale. Il secondo set inizia all’insegna dell’equilibrio (5-5), Ravenna guadagna il doppio vantaggio (8-6) ma gli avversari rispondono (8-9). La lotta punto a punto prosegue, con entrambe le formazioni poco precise che commettono diversi errori (13-13). Taranto torna avanti sul 18-19, ma un Sabbi sottotono permette ai padroni di casa di tornare avanti (20-19). Ravenna però non ne approfitta (21-21) e ancora una volta è Taranto ad avere il finale migliore (22-25). Nel terzo set Taranto prova subito a scappar via (6-8), Ravenna risponde (10-10) ma poi incassa un nuovo break (10-13). I padroni di casa tornano sotto (15-16), ma ancora una volta Taranto allunga (16-20) e si lancia verso la conquista del set 19-25) che vale la vittoria.