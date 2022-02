Volley, Superlega 2021/2022: Piacenza lotta ma cede in quattro set a Perugia

by Deborah Sartori

Esultanza Sir Safety Conad Perugia, volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

La Sir Safety Conad Perugia supera 3-1 (25-18, 19-25, 29-27, 25-20) la Gas Sales Bluenergy Piacenza nell’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I Block Devils iniziano bene, ma la reazione piacentina non si fa attendere e gli ospiti pareggiano subito i conti. Gli uomini di Bernardi poi recuperano il grande svantaggio accumulato nel terzo set ma si fermano sul più bello ai vantaggi, subendo poi il contraccolpo psicologico nella frazione successiva. La squadra di Grbic rischia qualcosa nel finale, facendo riavvicinare gli avversari, ma alla fine si porta a casa altri tre punti che consolidano ulteriormente la prima posizione in classifica. Di seguito, la cronaca della partita.

LA PARTITA – Perugia inizia alla grande (5-2), ma Piacenza reagisce subito e pareggia i conti sul 6-6. La parità dura poco (9-9), con i Block Devils che scappano via (15-8) e approfittano delle difficoltà degli avversari (19-10). Gli uomini di Bernardi provano a ritrovare ritmo e annullano quattro set ball, ma Perugia non si fa sorprendere e chiude la frazione 25-18. Piacenza cambia marcia nel secondo set (3-6), spinge al servizio (6-10) e con l’ottima distribuzione di Brizard tiene a distanza Perugia (11-16). I padroni di casa faticano a trovare spazi e pagano anche qualche errore di troppo (18-23), cedendo il parziale agli ospiti per 19-25.

Perugia ritrova i giusti automatismi nel terzo set (8-5), dove prende il controllo del gioco (12-6) e scappa via (18-12). Qualcosa però si inceppa e Piacenza è brava a crederci, avvicinandosi (19-18) per poi agganciare gli avversari sul 22-22. Gli ospiti rispondono punto su punto (24-24), ma nel finale regalano due set ball a Perugia sbagliando il servizio e con un pasticcio in difesa cedono il set ai padroni di casa (29-27). Nel quarto set Perugia ritrova il ritmo giusto (5-1) e stacca Piacenza (13-7), che prova a rimanere in partita (15-8) e rosicchia qualche punto (19-14). Ma questa volta i Block Devils non si fanno sorprendere (22-15) e vanno a chiudere senza troppi patemi il set (25-20) che vale la vittoria da tre punti.