Volley, Superlega 2021/2022: Perugia vince in quattro set a Taranto

by Deborah Sartori

Esultanza Sir Safety Conad Perugia, volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

La Sir Safety Conad Perugia vince al quarto set (19-25, 25-23, 16-25, 17-25) sul campo della Gioiella Prisma Taranto nel match valevole per la quarta giornata di Superlega 2021/2022 di volley maschile. La formazione di casa tiene il passo nel primo set e approfitta di qualche errore di troppo dei Block Devils per pareggiare i conti sull’1-1. Poi però gli uomini di Grbic prendono in mano il gioco e conquistano tre punti importanti per la classifica. Di seguito la cronaca del match.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

PROGRAMMA QUARTA GIORNATA: ORARI E TV DI TUTTI I MATCH

IL REGOLAMENTO DELLA SUPERLEGA 2021/2022

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

LA PARTITA – Avvio di match equilibrato (7-7), con Perugia che trova poi il break (9-12) e prova ad allungare (12-17). I padroni di casa provano ad accorciare (15-19), ma i Block Devils gestiscono bene il vantaggio (18-22) e conquistano il primo set (19-25). Taranto ci riprova nel secondo set (7-7), i perugini provano a scappar via (15-19) ma subiscono la rimonta dei padroni di casa (18-19), che la spuntano per 25-23 affidandosi soprattutto a Sabbi e Joao.

Nel terzo set Taranto si trova nuovamente ad inseguire (5-8), recupera (7-8) ma subisce un nuovo break dei perugini (7-12). Leon sale di colpi e il turno al servizio di Solé permette a Perugia di allungare ulteriormente (10-19) fino alla conquista della frazione (16-25). Il copione si ripete nel quarto set: Taranto prova a reagire (3-3), ma i Block Devils passano avanti (11-14) e allungano (12-16). La formazione tarantina cede (14-21) e Perugia si aggiudica il set (17-25) che vale la vittoria da tre punti.