Volley, Superlega 2021/2022: Monza soffre contro Vibo Valentia ma vince in rimonta

by Andrea Bellini

Difesa Vero Volley Monza, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Vero Volley Monza trova un’importante vittoria in casa di Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella sfida valida per la nona giornata della Superlega 2021/2022 di volley. Un successo sofferto dopo che i calabresi si erano portati avanti di due set, ma in cui gli uomini di Massimo Eccheli sono riusciti a rimontare: 2-3 (25-23, 25-22, 20-25, 18-25, 6-15) il risultato finale. I brianzoli rialzano quindi la testa dopo la sconfitta contro Padova. I calabresi, invece, incassano la terza sconfitta consecutiva, ma possono dirsi soddisfatti per l’ottima prestazione che significa anche un punto importante.

CRONACA – Il primo set si gioca quasi interamente in situazione di totale equilibrio, una volta rientrato il vantaggio iniziale di +3 da parte di Monza. Ristabilita subito la parità, nessuna delle due formazioni riesce più a prendere un vantaggio anche minimo. I padroni di casa si distinguono con una gran lavoro al muro anche in fase offensiva, ovvero riuscendo a sfruttare le mani dei difensori di Monza. Vibo Valentia trova un margine di due punti proprio negli scambi decisivi, con l’errore al servizio di Dzavoronok che consegna due set point per i calabresi. A chiudere i conti è poi Souza nonostante il tentativo disperato di Galassi.

Gli uomini di coach Baldovin hanno acquisito sicurezza nel corso degli scambi, e tutto ciò si riflette nel secondo set. La squadra di casa trova infatti subito in piccolo vantaggio di 3 punti dopo l’ace di Douglas, riuscendo a tenere a distanza i brianzoli. Grozer trova un importante ace per il 17-15, ma Vibo ricomincia subito a macinare e trova un importante scatto fino al 21-16. L’ace di Gargiulo aumenta il vantaggio a +6 (23-17); Monza poi prova a reagire d’orgoglio, ma è chiaramente troppo tardi e Vibo chiude sfruttando il terzo set point.

Nel terzo set, Monza trova subito un vantaggio sul 3-6. Non è molto, e infatti la situazione torna rapidamente in equilibrio, ma è un segnale di ripresa dei brianzoli. La formazione di coach Eccheli, infatti, conduce di fatto per tutto il set, ma in certe circostanze commette errori anche banali che consentono a Vibo di pareggiare. Ma anche i calabresi sbagliano in diverse situazioni, mancando i punti decisivi per pareggiare. Succede due volte nel finale a Douglas Souza, e Monza si guadagna quattro set point: ancora un errore in attacco del brasiliano di Vibo, permette agli ospiti di riaprire il match.

Il quarto set è quasi interamente di marca brianzola. Dopo un’iniziale vantaggio di Vibo, Monza si porta in vantaggio di due punti (11-13). Ancora qualche imprecisione permette ai padroni di casa di pareggiare (14-14), ma è nella seconda parte del set che gli ospiti mettono in campo tutta la propria classe e scappa, fino al +7 con cui si chiude il set. Il tiebreak si apre con i tre ace consecutivi di Grozer, che indirizza irrimediabilmente le sorti del set aggiuntivo. Contestualmente alla crescita di Monza, infatti, si assiste ad una perdita di fiducia di Vibo. Impresa sfiorata, quindi, per i calabresi, che possono comunque consolarsi con il punto conquistato contro una squadra di caratura decisamente superiore.